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Александрия - Черноморец

Чемпионат Украины - 21 мая 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Шаран или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Александрия – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Александрия и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

