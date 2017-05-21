Александрия
    -
    19:30
    21.05.17
    Ника
    Черноморец
      Чемпионат Украины • Тур 30
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      Александрия - Черноморец
      Чемпионат Украины - 21 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Александрия – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Владимир Шаран или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Александрия – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Александрия и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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