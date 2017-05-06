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- 2-ой тайм
- Олейник90'
- СергийчукМатяж88'
- Хомутов85'
- ПоступаленкоХомутов81'
- Хочолава79'
- Азацкий73'
- КовалецСилвио70'
- ТатарковКаплиенко65'
- ГриньОлейник65'
- Сергийчук62'
- Богданов55'
- Гринь48'
- Перерыв
- БарилкоТретьяков45'
- 1-ый тайм
- Барилко20'
- Брикнер16'
- Хочолава9'
- Айет5'
Перед матчем
Онлайн
Олимпик (Донецк) - Черноморец
Чемпионат Украины - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик (Донецк) – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роман Санжар или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик (Донецк) – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Олимпик (Донецк) и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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