Олимпик (Донецк)
Завершено
0
1
-
0
1
14:00
06.05.17
Стадион им. Валерия Лобановского
Черноморец
    Чемпионат Украины • Тур 28
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Олимпик (Донецк)
    • Черноморец
    • Олейник
      90'
    • СергийчукМатяж
      88'
    • Хомутов
      85'
    • ПоступаленкоХомутов
      81'
    • Хочолава
      79'
    • Азацкий
      73'
    • КовалецСилвио
      70'
    • ТатарковКаплиенко
      65'
    • ГриньОлейник
      65'
    • Сергийчук
      62'
    • Богданов
      55'
    • Гринь
      48'
    • Перерыв
    • Олимпик (Донецк)
    • Черноморец
    • БарилкоТретьяков
      45'
    • 1-ый тайм
    • Олимпик (Донецк)
    • Черноморец
    • Барилко
      20'
    • Брикнер
      16'
    • Хочолава
      9'
    • Айет
      5'
    Перед матчем

    Онлайн
    Олимпик (Донецк) - Черноморец
    Чемпионат Украины - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик (Донецк) – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Роман Санжар или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик (Донецк) – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Олимпик (Донецк) и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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