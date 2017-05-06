Шахтер
Завершено
0
3
-
2
0
17:00
06.05.17
Металлист
Заря
Чемпионат Украины • Тур 28
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Шахтер
  • Заря
  • Пылявский
    90'
  • МарлосЗубков
    90'
  • Бонавентуре
    90'
  • Бонавентуре
    88'
  • Бабенко
    86'
  • ФеррейраБланко Лещук
    84'
  • Харатин
    80'
  • ТайсонПатрик
    74'
  • Марлос
    74'
  • SheshenСухоцкий
    61'
  • Ордец
    55'
  • Исмаили
    52'
  • 1-ый тайм
  • Шахтер
  • Заря
  • Харатин
    43'
  • Феррейра
    38'
  • Опанасенко
    37'
Перед матчем

Онлайн
Шахтер - Заря
Чемпионат Украины - 6 мая 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Заря на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Заря? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шахтер и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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