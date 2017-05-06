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- 2-ой тайм
- Пылявский90'
- МарлосЗубков90'
- Бонавентуре90'
- Бонавентуре88'
- Бабенко86'
- ФеррейраБланко Лещук84'
- Харатин80'
- ТайсонПатрик74'
- Марлос74'
- SheshenСухоцкий61'
- Ордец55'
- Исмаили52'
- 1-ый тайм
- Харатин43'
- Феррейра38'
- Опанасенко37'
Перед матчем
Онлайн
Шахтер - Заря
Чемпионат Украины - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Заря на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Заря? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Шахтер и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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