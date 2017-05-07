Динамо Киев
    -
    19:30
    07.05.17
    Олимпийский
    ПФК Олександрия
      Чемпионат Украины • Тур 28
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      Динамо Киев - ПФК Олександрия
      Чемпионат Украины - 7 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – ПФК Олександрия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Ребров или Владимир Шаран? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – ПФК Олександрия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо Киев и ПФК Олександрия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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