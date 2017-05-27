Ворскла
    -
    17:00
    27.05.17
    Стадион Ворскла
    Днепр
      Чемпионат Украины • Тур 31
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      Онлайн
      Ворскла - Днепр
      Чемпионат Украины - 27 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Днепр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Василий Сачко или Дмитрий Михайленко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ворскла – Днепр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ворскла и Днепр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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