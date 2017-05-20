Зирка
    -
    14:00
    20.05.17
    Zirka Stadium
    Волынь
      Чемпионат Украины • Тур 30
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      Онлайн
      Зирка - Волынь
      Чемпионат Украины - 20 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Зирка – Волынь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 14:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роман Монарёв или Виталий Кварцяный? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зирка – Волынь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зирка и Волынь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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