Днепр
    -
    19:30
    14.05.17
    Днипро-Арена
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 29
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Днепр - Карпаты
      Чемпионат Украины - 14 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Днепр – Карпаты на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 14 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дмитрий Михайленко или Олег Дулуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Днепр – Карпаты? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Днепр и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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