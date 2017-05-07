Онлайн

Зирка - Днепр

Чемпионат Украины - 7 мая 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Зирка – Днепр на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 7 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Роман Монарёв или Дмитрий Михайленко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Зирка – Днепр? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Зирка и Днепр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

