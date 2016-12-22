Тренер «Днепра»: «Проведем сбор в Анталье. Чего нам бояться? Мы ведь не русские»

«В Испании отличный климат, зимой там довольно тепло. Да и спарринг-партнеров интересных можно найти.

А вот третий сбор в феврале мы проведем уже в Турции, погода к тому времени там будет получше, в январе у них холодно и сильный ветер. Не страшно ли из-за терактов? В Анталье ведь ничего такого не происходит. Да и чего нам бояться? Мы ведь не русские», – цитируют Михайленко «Вести».

«Днепр» занимает десятое место в таблице чемпионата Украины, набрав 12 очков в 18 матчах.

Сезон на Украине возобновится в конце февраля.

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