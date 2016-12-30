La Gazzetta dello Sport: «Наполи» интересуется форвардом киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко

По окончании сезона-2016/17 ряды «Наполи», скорее всего, покинут Хосе Кальехон и Омар Эль-Каддури. Партенопеи активно заняты поиском их замены.

Трансферный шорт-лист неаполетанцев возглавляют Амато Чичиретти, выступающий в Серии В за «Беневенто», и форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, передает La Gazzetta dello Sport.

Ярмоленко выступает за киевское «Динамо» с 2007 года. В сезоне-2016/17 он провел 33 матча и забил девять голов.

В сентябре украинец пожаловался, что клуб несколько лет подряд препятствовал трансферу Андрея, хотя тот давно хотел попробовать силы в Европе.

Transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.

Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до 2020 года.

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