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La Gazzetta dello Sport: «Наполи» интересуется форвардом киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко

La Gazzetta dello Sport: «Наполи» интересуется Ярмоленко
Eurosport

24 ч. назад

Мечта 27-летнего украинца может осуществиться в Италии.

По окончании сезона-2016/17 ряды «Наполи», скорее всего, покинут Хосе Кальехон и Омар Эль-Каддури. Партенопеи активно заняты поиском их замены.

Трансферный шорт-лист неаполетанцев возглавляют Амато Чичиретти, выступающий в Серии В за «Беневенто», и форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, передает La Gazzetta dello Sport.

  • Ярмоленко выступает за киевское «Динамо» с 2007 года. В сезоне-2016/17 он провел 33 матча и забил девять голов.
  • В сентябре украинец пожаловался, что клуб несколько лет подряд препятствовал трансферу Андрея, хотя тот давно хотел попробовать силы в Европе.
  • Transfermarkt оценивает форварда в 22 млн евро.
  • Контракт Ярмоленко с «Динамо» рассчитан до 2020 года.

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