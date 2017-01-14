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Дарио Срна: «Я остаюсь в «Шахтере», и слухи о «Барселоне» больше не комментирую»

Срна: «Я остаюсь в «Шахтере», и слухи о «Барселоне» больше не комментирую»
Eurosport

23 мин. назад

Капитан «горняков» не поддался на провокацию «Барселоны».

Хорватский защитник сообщил, что не покинет Донецк. «Я раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит «Шахтеру». Я остаюсь в здесь и доволен этим решением.

Что касается «Барселоны», я больше ничего не комментирую, потому что это непрофессионально. Самое важное, что я определился – хочу играть за «Шахтер», – цитирует Срна Terrikon.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы подписать с Дарио контракт на полтора года, но предлагали ему зарплату, значительно уступающую той, что игрок получает в Донецке.

  • Хорват выступает за «Шахтер» с 2003 года.
  • В 319 матчах за клуб Срна забил 33 гола.

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