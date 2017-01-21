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«Мир Сатаны использовал меня». Экс-игрок сборной Украины присоединился к свидетелям Иеговы

«Мир Сатаны использовал меня». Экс-игрок сборной Украины присоединился к свидетелям Иеговы
Eurosport

1 час назад

Андрей Несмачный отрекся от грешного мира футбола.

«Сначала истину познала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришел в собрание. Мне было неинтересно и на собраниях было скучно. Но пример родителей повлиял на меня: поразило, что мама преобразилась в покорно христианскую жену, а папа стал лучше выполнять роль главы семьи. Это побудило меня еще в школьном возрасте стать некрещеным возвещателем.

Потом меня прельстила карьера профессионального футболиста киевского «Динамо». Слава, почет, деньги. Несмотря на то, что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Они уважали мое мнение, проявляли терпение и надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали, ведь моя семья страдала из-за постоянного моего отсутствия. А стресс, напряжение и травмы выбивали меня из колеи.

Я терял радость и удовлетворение. Родители, видя мое состояние, проявляли благоразумие и мягко направляли мышление в сторону истины.

Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир Сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха», – цитирует Несмачного sport.bigmir.net.

  • Несмачный выступал за киевское «Динамо» в 1997-2011 годах и стал 6-кратным чемпионом Украины.
  • В составе национальной команды Несмачный дошел до четвертьфинала ЧМ-2006.

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