Eurosport

«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины

«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины
Eurosport

6 ч. назад

«Горняки» досрочно победили в турнире, обыграв «Зарю» – 3:2.

После домашней победы в матче шестого тура второго этапа чемпионата Украины «Шахтер» набрал 75 очков и за четыре тура до завершения турнира стал недосягаем для «Динамо», у которого 58 баллов.

«Шахтер» выиграл чемпионат в десятый раз. Чаще в турнире побеждало только киевское «Динамо» (15 раз).

  • Последние два сезона чемпионат Украины выигрывало «Динамо».
  • «Шахтер» и киевляне представят Украину в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

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