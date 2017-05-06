«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины

После домашней победы в матче шестого тура второго этапа чемпионата Украины «Шахтер» набрал 75 очков и за четыре тура до завершения турнира стал недосягаем для «Динамо», у которого 58 баллов.

«Шахтер» выиграл чемпионат в десятый раз. Чаще в турнире побеждало только киевское «Динамо» (15 раз).

Последние два сезона чемпионат Украины выигрывало «Динамо».

«Шахтер» и киевляне представят Украину в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.

Таблица чемпионата Украины

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