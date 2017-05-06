Eurosport
«Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины
«Горняки» досрочно победили в турнире, обыграв «Зарю» – 3:2.
После домашней победы в матче шестого тура второго этапа чемпионата Украины «Шахтер» набрал 75 очков и за четыре тура до завершения турнира стал недосягаем для «Динамо», у которого 58 баллов.
«Шахтер» выиграл чемпионат в десятый раз. Чаще в турнире побеждало только киевское «Динамо» (15 раз).
- Последние два сезона чемпионат Украины выигрывало «Динамо».
- «Шахтер» и киевляне представят Украину в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18.
Подпишись на канал в телеграме, сделав два клика, и читай лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте