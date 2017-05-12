Футболист «Волыни» Дмитрий Задерецкий подозревается в попытке убийства девушки

Полицейские подозревают Задерецкого в причастности к падению 26-летней Ольги Савчук из окна девятого этажа. Девушка получила многочисленные переломы и находится в критическом состоянии в реанимации.

Следователи выдвинули три версии произошедшего: попытка самоубийства, падение по неосторожности или попытка убийства.

В показаниях Задерецкий объяснил, что не сообщил об инциденте в полицию, так как находился в состянии аффекта. Следователи сообщили, что у игрока имеются проблемы с алкоголем.

На счету 22-летнего полузащитника 5 игр и 1 гол в УПЛ сезона-2016/17.

«Волынь» стоит на вылет из чемпионата Украины.

Таблица чемпионата Украины

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