Eurosport

Футболист «Волыни» Дмитрий Задерецкий подозревается в попытке убийства девушки

Футболист «Волыни» подозревается в попытке убийства девушки
Eurosport

3 мин. назад

Возлюбленная игрока едва не попрощалась с жизнью.

Полицейские подозревают Задерецкого в причастности к падению 26-летней Ольги Савчук из окна девятого этажа. Девушка получила многочисленные переломы и находится в критическом состоянии в реанимации.

Следователи выдвинули три версии произошедшего: попытка самоубийства, падение по неосторожности или попытка убийства.

В показаниях Задерецкий объяснил, что не сообщил об инциденте в полицию, так как находился в состянии аффекта. Следователи сообщили, что у игрока имеются проблемы с алкоголем.

  • На счету 22-летнего полузащитника 5 игр и 1 гол в УПЛ сезона-2016/17.
  • «Волынь» стоит на вылет из чемпионата Украины.

Таблица чемпионата Украины

Подпишись на канал в телеграме, сделав два клика, и читай лучшие тексты любимого сайта

Самый спортивный инстаграм

По теме

Чемпионат Украины

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Участники «Джиро» культурно объезжали оказавшийся на асфальте итальянский флаг

00:15
Популярные видео
Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»
1 206 просмотров24 ч
Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко
6 093 просмотровВчера в 12:00
А еще вам может понравиться