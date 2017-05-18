Eurosport
«Шахтер» в 11-й раз выиграл Кубок Украины
В финале горняки с минимальным счетом переиграли киевское «Динамо» – 1:0.
Единственный гол в матче на 81-й минуте забил Марлос. В дебюте встречи он же не реализовал пенальти.
«Шахтер» выиграл Кубок Украины в 11-й раз в истории и в 5-й раз за последние 7 лет.
- «Шахтер» – чемпион Украины сезона-2016/17.
- «Динамо» и «Шахтер» представят Украину в Лиге чемпионов-2017/18.
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