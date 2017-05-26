Eurosport

«Шахтер» проиграл дома киевскому «Динамо» в чемпионате Украины

«Шахтер» проиграл «Динамо»
Eurosport

54 мин. назад

Киевляне победили в последнем украинском Класико сезона – 3:2.

«Шахтер» – «Динамо» – 2:3

Голы:

0:1 – Денис Гармаш, 20'

1:1 – Алан Патрик, 23'

1:2 – Андрей Ярмоленко, 52'

2:2 – Дентиньо, 58'

2:3 – Андрей Ярмоленко, 72' (пенальти)

  • «Шахтер», досрочно обеспечивший себе звание чемпиона Украина, набрал в 31 матче 79 очков.
  • «Динамо» за тур до финиша чемпионата занимает вторую строчку, отставая от «горняков» на 15 баллов.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

Чемпионат Украины

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Кто выиграет Кубок Стэнли

03:42
Популярные видео
Финиш 19-го этапа, на котором Ланде было очень скучно
 812 просмотров3 ч
Как «Питтсбург» выцарапал у «Оттавы» выход в финал Кубка Стэнли
3 284 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться