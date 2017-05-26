Eurosport
«Шахтер» проиграл дома киевскому «Динамо» в чемпионате Украины
Киевляне победили в последнем украинском Класико сезона – 3:2.
Голы:
0:1 – Денис Гармаш, 20'
1:1 – Алан Патрик, 23'
1:2 – Андрей Ярмоленко, 52'
2:2 – Дентиньо, 58'
2:3 – Андрей Ярмоленко, 72' (пенальти)
- «Шахтер», досрочно обеспечивший себе звание чемпиона Украина, набрал в 31 матче 79 очков.
- «Динамо» за тур до финиша чемпионата занимает вторую строчку, отставая от «горняков» на 15 баллов.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте