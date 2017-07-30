Мариуполь
    -
    17:00
    30.07.17
    Стадион Ильичевец
    Черноморец
      Чемпионат Украины • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Мариуполь - Черноморец
      Чемпионат Украины - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Черноморец на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Oлександр Севидов или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Мариуполь – Черноморец? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Мариуполь и Черноморец, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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