Черноморец
    -
    20:30
    19.11.17
    Центральный стадион Черноморец
    Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины • Тур 16
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      Онлайн
      Черноморец - Олимпик Донецк
      Чемпионат Украины - 19 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Олег Дулуб или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Олимпик Донецк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Черноморец и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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