Сталь
    -
    17:00
    29.07.17
    Метеор
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 3
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сталь - Шахтер
      Чемпионат Украины - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Шахтер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Егише Меликян или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Шахтер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сталь и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0