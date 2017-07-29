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Сталь - Шахтер

Чемпионат Украины - 29 июля 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Шахтер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Егише Меликян или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Шахтер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сталь и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

