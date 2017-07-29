Динамо Киев
    -
    19:30
    29.07.17
    Олимпийский
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 3
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Динамо Киев - Карпаты
      Чемпионат Украины - 29 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – Карпаты на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 29 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Хацкевич или Серхио Наварро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – Карпаты? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо Киев и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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