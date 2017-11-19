Ворскла
    -
    15:00
    19.11.17
    Стадион Ворскла
    Сталь
      Чемпионат Украины • Тур 16
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      Онлайн
      Ворскла - Сталь
      Чемпионат Украины - 19 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Сталь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 19 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Василий Сачко или Николай Костов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ворскла – Сталь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ворскла и Сталь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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