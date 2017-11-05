Сталь
    -
    18:00
    05.11.17
    Оболонь-Арена
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 15
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сталь - Карпаты
      Чемпионат Украины - 5 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Сталь – Карпаты на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 5 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Николай Костов или Сергей Зайцев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сталь – Карпаты? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сталь и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      комментарий 0