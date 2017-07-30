Олимпик Донецк
    -
    19:30
    30.07.17
    Стадион им. Валерия Лобановского
    Верес
      Чемпионат Украины • Тур 3
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      Олимпик Донецк - Верес Ровно
      Чемпионат Украины - 30 июля 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Олимпик Донецк – Верес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 30 июля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Роман Санжар или Юрий Вирт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Олимпик Донецк – Верес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Олимпик Донецк и Верес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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