Заря
    -
    15:00
    18.11.17
    Металлург
    Верес
      Чемпионат Украины • Тур 16
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      Чемпионат Украины - 18 ноября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Верес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:00 18 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрий Вернидуб или Юрий Вирт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Заря – Верес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Заря и Верес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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