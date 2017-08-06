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Заря - Олимпик Донецк

Чемпионат Украины - 6 августа 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Заря – Олимпик Донецк на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Юрий Вернидуб или Роман Санжар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Заря – Олимпик Донецк? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Заря и Олимпик Донецк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

