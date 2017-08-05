Шахтер
    -
    19:30
    05.08.17
    Металлист
    Мариуполь
      Чемпионат Украины • Тур 4
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      Шахтер - Мариуполь
      Чемпионат Украины - 5 августа 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Шахтер – Мариуполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 5 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пауло Фонсека или Oлександр Севидов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Шахтер – Мариуполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Шахтер и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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