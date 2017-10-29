Карпаты
    -
    20:30
    29.10.17
    Стадион Украина
    Динамо Киев
      Чемпионат Украины • Тур 14
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Карпаты - Динамо Киев
      Чемпионат Украины - 29 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Карпаты – Динамо Киев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 29 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Сергей Зайцев или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Карпаты – Динамо Киев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Карпаты и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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