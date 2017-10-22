Динамо Киев
    -
    19:30
    22.10.17
    Олимпийский
    Шахтер
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Киев - Шахтер
      Чемпионат Украины - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – Шахтер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Хацкевич или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – Шахтер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Динамо Киев и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Украинское класико и важнейший матч зимы! Киевское «Динамо» сражается с донецким «Шахтером»!

      комментарий 0