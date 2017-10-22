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Динамо Киев - Шахтер
Чемпионат Украины - 22 октября 2017
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Динамо Киев – Шахтер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Александр Хацкевич или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо Киев – Шахтер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Динамо Киев и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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