Мариуполь
    -
    17:00
    22.10.17
    Стадион Ильичевец
    Заря
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Мариуполь - Заря
      Чемпионат Украины - 22 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Мариуполь – Заря на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Бабич или Юрий Вернидуб? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Мариуполь – Заря? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Мариуполь и Заря, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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