Ворскла
    -
    19:30
    21.10.17
    Стадион Ворскла
    Карпаты
      Чемпионат Украины • Тур 13
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ворскла - Карпаты
      Чемпионат Украины - 21 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Ворскла – Карпаты на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 21 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Василий Сачко или Сергей Зайцев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ворскла – Карпаты? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ворскла и Карпаты, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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