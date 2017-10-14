Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Верес Ровно - Мариуполь
Чемпионат Украины - 14 октября 2017
Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Верес – Мариуполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 14 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрий Вирт или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Верес – Мариуполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Верес и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет