Черноморец
    -
    19:30
    15.10.17
    Центральный стадион Черноморец
    Динамо Киев
      Чемпионат Украины • Тур 12
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Черноморец - Динамо Киев
      Чемпионат Украины - 15 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Динамо Киев на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 15 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Олег Дулуб или Александр Хацкевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Динамо Киев? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Черноморец и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0