Черноморец
    -
    20:00
    30.10.17
    Центральный стадион Черноморец
    Мариуполь
      Чемпионат Украины • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Черноморец - Мариуполь
      Чемпионат Украины - 30 октября 2017

      Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Мариуполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 30 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Олег Дулуб или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Мариуполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Черноморец и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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