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Черноморец - Мариуполь

Чемпионат Украины - 30 октября 2017

Футбол, Чемпионат Украины. Следите за матчем Черноморец – Мариуполь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 30 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Олег Дулуб или Александр Бабич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Черноморец – Мариуполь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Черноморец и Мариуполь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

