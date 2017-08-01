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Президент «Карпат» оштрафует футболистов на половину месячной зарплаты, если они не победят «Сталь»
Все серьезно.
Президент «Карпат» Петр Дыминский уверен, что нашел крутой стимул для футболистов. Если игроки не победят «Сталь» в ближайшем матче, их оштрафуют, сообщает «Террикон» со ссылкой на «Футбол NEWS».
Футболисты лишатся половины месячной зарплаты даже за ничью.
- Матч чемпионата Украины «Карпаты» – «Сталь» состоится во Львове 5 августа.
- После трех туров первенства в активе «Карпат» 1 очко.
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