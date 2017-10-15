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Волшебная дуга игрока «Олимпика», которую не разгадал кипер «Александрии»

Волшебная дуга игрока «Олимпика», которую не разгадал кипер «Александрии»
Eurosport

1 час назад

Иван Бринкер расскажет об этой банке внукам.

В матче 12-го тура УПЛ «Олимпик» нанес поражение «Александрии» – 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник Иван Брикнер: полузащитник запустил мяч по высоченной траектории точно в девятку ворот соперника.

  • «Олимпик» набрал 20 очков и идет четвертым.
  • «Александрия» с девятью баллами делит предпоследнее место с еще двумя командами.

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