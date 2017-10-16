Eurosport
Лакшери гол из Украины, после которого футболист сказал, что так и хотел
Защитник донецкого «Олимпика» Иван Брикнер мощно приложился издали.
Гол Брикнера с 30 метров в ворота «Александрии» оказался единственным в матче. После встречи защитник заявил, что специально метил в створ ворот соперника.
- Для Брикнера этот гол стал вторым в украинской Премьер-лиге.
- «Олимпик» с 20 очками в 12 турах идет на четвертом месте в УПЛ. «Александрия» занимает девятое место с 9 баллами.
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