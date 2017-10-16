Eurosport

Лакшери гол из Украины, после которого футболист сказал, что так и хотел

Лакшери гол из Украины, после которого футболист сказал, что так и хотел
Eurosport

13 мин. назад

Защитник донецкого «Олимпика» Иван Брикнер мощно приложился издали.

Гол Брикнера с 30 метров в ворота «Александрии» оказался единственным в матче. После встречи защитник заявил, что специально метил в створ ворот соперника.

  • Для Брикнера этот гол стал вторым в украинской Премьер-лиге.
  • «Олимпик» с 20 очками в 12 турах идет на четвертом месте в УПЛ. «Александрия» занимает девятое место с 9 баллами.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Украины

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Внеземной сэйв Гьюзана, который можно посмотреть 5 раз и все равно не понять, как он это сделал

00:35
Популярные видео
«Сиэтл» разнес «Даллас», накидав 4 добротных мяча
 208 просмотров2 ч
Рыбарикова мощно спасла мяч из-за спины и вытащила мертвый розыгрыш
3 751 просмотровВчера в 17:43
А еще вам может понравиться