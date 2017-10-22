Свернуть горы. Русским клубам надо брать пример с донецкого «Шахтера»

Богатый футбол начинался в России и на Украине примерно одинаково. В Москве Евгений Гинер прокачивал ЦСКА и закупался Красичем, Оличем, Вагнером и Жо. В Донецке Ринат Ахметов строил вторую силу в местной лиге, чтобы перекусить киевское «Динамо» пополам.

С начала века монтаж шел параллельно, но армейский клуб тихо кряхтит в РФПЛ, а «Шахтер» пережил трагедию, лишился роскошной арены и зарабатывает за сезон 86 миллионов евро. Русские клубы все еще смотрят куда-то на Запад, хотят по миллиарду от телевидения, но не видят классный пример под носом. Есть целых шесть причин, почему всем клубам РФПЛ нужно срочно звонить в офис «Шахтера».

Не дергаются при смене тренера

Мирча Луческу работал в Донецке 12 сезонов с теми же тараканами, которые привез в Петербург: ругань арбитров, постоянное нытье на все вокруг и любовь к бразильцам. И с его уходом ничего не рухнуло – Ахметов с Палкиным подобрали перспективного португальца Фонсеку, дали сезон на обкатку и получили команду, которая убивает «Наполи» в ЛЧ. Цунами после пенсии вечного тренера были у «Юнайтед» (фанаты не поверили новому шотландцу), у «Рубина» (после Бердыева в Казани свернули два новых проекта), точно будут у «Арсенала» (только Венгер миксует экономность с минимальными победами), а «Шахтер» проскочил эту беду без наводнений.

Уничтожают всех в местном чемпионате

Ни один российский клуб не добился тотального доминирования. При очевидном дуотеизме УПЛ «Шахтер» с 2009-го пять лет подряд укатывал всех и брал титул минимум с 4-очковым преимуществом (максимум – с 13-очковым). Конкуренция в России выше, но и здесь золотые медали разыгрывают две команды с камео «Рубина» и «Спартака». Конечно, «Зенит» не пускают к царству внутренние сбои, а ЦСКА мешают бизнес-проблемы Гинера. Но все это глупые отговорки – горняки не ноют в отсутствие дома и фанатов, а хлещут Киев с новым тренером 13-очковой плетью.

Прокачивают игроков

При Луческу в «Шахтере» был бомбический скаутинг – румынский коуч утверждал, что купил игроков на 200 млн евро, а продал на 300. Мирча через связи с бразильскими агентами разбил в Донецке ферму и выращивал футболистов на продажу. Для Рината Ахметова это такой же бизнес, как горная металлургия – он не разводит сопли про мечты игроков о Европе, а соглашается на самые выгодные сделки. На Алекса Тейшейру, подписанного за 6 млн евро, облизывался «Ливерпуль», но бразилец уехал в Китай за 50 мультов. Кого из игроков проапгрейдили в РФПЛ до уровня топ-клубов за 10 лет? У «Шахтера» из таких легко собрать целую команду.

Не держат звезд в золотой клетке

Развивают молодежь в еврокубках

Лимит в России – зло, но на Украине он работает сильно лучше. Рядом с толпой бразильцев в «Шахтере» раскрываются Коваленко, Малышев, Степаненко и Ордец, а глобально – Тимощук, Ракицкий, Чигринский и Гладкий.

В Лиге чемпионов молодые украинцы выходят в старте без всякого лимита и не проваливаются из года в год. Русские таланты рядом с легионерами не расцветают так сильно и не регенерируют за собой новые поколения. Последней большой звездой РФПЛ U-21 был Дзагоев, сейчас с натяжкой – Головин, а между ними лежит пропасть из сотен больших контрактов и убитых карьер. Донецкий клуб показывает на примерах, как это должно функционировать.

Не боятся Лиги чемпионов

При Ахметове «Шахтеру» вшили новые хромосомы – в его ДНК больше нет страха при звуках гимна ЛЧ. Пока ЦСКА трусливо запирается перед любым соперником из Европы, а «Зенит» выставляет пять защитников в игре с «Гентом», горняки мощно накатывают и играют от себя. Оттого донецкий клуб жег в плей-офф Лиги чемпионов трижды, а два русских гранда суммарно наскребли только четыре выхода из группы.

У украинской команды куда больше ярких матчей в еврокубках – это и пента-трик Луиса Адриано, и 3:4 с «Реалом», и победа над «Челси», и полуфинал Лиги Европы в сезоне-2015/16. Каждый из пунктов прост и выполним, но пока на Украине строили большой клуб, в России пялились в пустоту и думали, что это сияние. А на деле – дальний свет едущей навстречу фуры.

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