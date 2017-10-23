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Форвард «Зари»: «Женщина, которая живет со мной в одном доме, назвала меня черной обезьяной»

Форвард «Зари»: «Женщина, которая живет со мной в одном доме, назвала меня черной обезьяной»
Eurosport

8 мин. назад

Паулиньо пожаловался на расизм в Украине.

Нападающему очень непросто живется в Украине.

«Украина – очень холодная страна, люди здесь много пьют. Вполне обычно видеть на улице пьяных людей каждый день.

Здесь я неоднократно сталкивался с проявлениями расизма. Я шел по улице с женой, когда моя соседка назвала меня черной обезьяной. Поскольку я уже понимаю местный язык, я не отреагировал. Жена попросила меня объяснить, что сказала эта женщина, и после этого мы с этой соседкой больше не общались. Обычно здесь смотрят на тебя косо, даже когда ты идешь в ресторан.

Но о возвращении в Бразилию я не думаю. Я доволен своей жизнью в Украине и все еще хочу попробовать себя в большом европейском клубе», – цитирует Паулиньо R7.

  • На данный момент Паулиньо не играет за «Зарю» из-за разногласий с руководством клуба.
  • Контракт нападающего с командой рассчитан до января 2018 года.

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