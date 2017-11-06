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Фанаты киевского «Динамо» и «Черноморца» устроили бойню в Киеве

Фанаты «Динамо» и «Черноморца» устроили бойню в Киеве
Eurosport

44 мин. назад

Ультрас не обошлись без фаер-шоу.

Фанаты «Динамо» и «Черноморца» сошлись на одной из улиц Киева 5 ноября. В этот день «Динамо» проводило матч 15-го тура УПЛ против «Ворсклы» (2:1).

По данным полиции, в драке участвовали 110 фанатов со стороны «Динамо» и 80 – со стороны «Черноморца». Столкновение продолжалось не более двух минут, после чего на место прибыла полиция и задержала около 30 участников события, сообщает «РГ».

  • 1 ноября в Харькове произошла другая массовая драка фанатов, в которой участвовали украинцы и голландцы.
  • Полиция задержала более 50 человек.

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