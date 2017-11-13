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Мужик в одном полотенце вышел глянуть матч чемпионата Украины, потому что на трибунах есть баня

Мужик в одном полотенце вышел глянуть матч чемпионата Украины, потому что на трибунах есть баня
Eurosport

1 час назад

Что характерно, дело происходило в Одессе.

10 ноября в Одессе прошел матч Первой лиги между местной «Жемчужиной» и «Волынью».

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:3, но главной фишкой игры стала не результативность. На одной из трибун одесского стадиона «Спартак» располагается баня с названием «Богатырь». Посетители заведения могли спокойно выйти на улицу после парилки, чтобы понаблюдать за матчем практически от кромки поля.

Один из таких банщиков вышел на свежий воздух в одном полотенце и попал в кадр, став хитом в сети.

  • «Жемчужина» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 21 очком.
  • «Волынь» идет 15-й с 18 баллами.

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