Eurosport
Мужик в одном полотенце вышел глянуть матч чемпионата Украины, потому что на трибунах есть баня
Что характерно, дело происходило в Одессе.
10 ноября в Одессе прошел матч Первой лиги между местной «Жемчужиной» и «Волынью».
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:3, но главной фишкой игры стала не результативность. На одной из трибун одесского стадиона «Спартак» располагается баня с названием «Богатырь». Посетители заведения могли спокойно выйти на улицу после парилки, чтобы понаблюдать за матчем практически от кромки поля.
Один из таких банщиков вышел на свежий воздух в одном полотенце и попал в кадр, став хитом в сети.
- «Жемчужина» занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 21 очком.
- «Волынь» идет 15-й с 18 баллами.
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