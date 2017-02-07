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Экс-форвард «Шальке» и сборной Германии Кевин Кураньи продолжит карьеру в Белоруссии

Кураньи продолжит карьеру в Белоруссии
Eurosport

43 мин. назад

Немец вновь станет динамовцем, но теперь белорусским.

Кураньи уже прибыл в расположение брестского «Динамо». По информации Tribuna, во вторник немец проведет первую тренировку с клубом. Об условиях сделки не сообщается.

  • Последним клубом немца был «Хоффенхайм», который он покинул в конце сезона-2015/16.
  • Ранее Кураньи выступал за «Штутгарт», «Шальке» и московское «Динамо».
  • В активе 34-летнего немца 19 мячей в 52 играх за сборную Германии.
  • Кураньи – серебряный призер Евро-2008.

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