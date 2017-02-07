Eurosport

Бывший футболист сборной Германии Кевин Кураньи тренируется с «Динамо-Брест»

Первая тренировка Кураньи в «Динамо-Брест»
Eurosport

1 час назад

Немец пока не подписал контракт с клубом.

Официальный сайт клуба опубликовал видео тренировки нападающего с игроками «Бреста». Футболист проводит зиму вместе с командой в Турции на сборе, но остается свободным агентом. Кураньи не сыграет в ближайшем товарищеском матче против «Приштины».

  • Кураньи провел в московском «Динамо» пять сезонов, последним клубом форварда был немецкий «Хоффенхайм».
  • Кевин сыграл за сборную Гемании 52 матча, забил 19 голов и выиграл серебро ЧЕ-2008.

Следите за футболом и дальнейшей карьерой великого форварда

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Чемпионат Белоруссии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Казахстан пощадил Чехию, забросив всего 4 класснецких шайбы, но все равно победил

01:50
Популярные видео
Как хоккейная сборная России разбомбила Канаду на Универсиаде
3 701 просмотров6 ч
Забег электрички-Дембеле и эффектный гол Левандовского. Лучшие голы очередного тура Бундеслиги
4 394 просмотров4 ч
А еще вам может понравиться