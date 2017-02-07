Бывший футболист сборной Германии Кевин Кураньи тренируется с «Динамо-Брест»

Официальный сайт клуба опубликовал видео тренировки нападающего с игроками «Бреста». Футболист проводит зиму вместе с командой в Турции на сборе, но остается свободным агентом. Кураньи не сыграет в ближайшем товарищеском матче против «Приштины».

Кураньи провел в московском «Динамо» пять сезонов, последним клубом форварда был немецкий «Хоффенхайм».

Кевин сыграл за сборную Гемании 52 матча, забил 19 голов и выиграл серебро ЧЕ-2008.

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