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«Прессбол»: Александр Глеб вернется в «Крылья Советов»

«Прессбол»: Глеб вернется в «Крылья Советов»
Eurosport

44 мин. назад

Во второй раз должно выйти лучше.

Полузащитник БАТЭ и сборной «Белоруссии» близок к переходу в «Крылья Советов».

В ближайшее время 35-летний белорус на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции, сообщает «Прессбол».

  • Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года и провел 8 матчей.
  • Сезон-2016 Александр закончил в борисовском БАТЭ.
  • В послужном списке Глеба значатся такие клубы, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», «Бирмингем» и «Вольфсбург».
  • «Крылья» занимают 12-е место в чемпионате России.

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