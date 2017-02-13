«Прессбол»: Александр Глеб вернется в «Крылья Советов»

Полузащитник БАТЭ и сборной «Белоруссии» близок к переходу в «Крылья Советов».

В ближайшее время 35-летний белорус на правах свободного агента должен подписать контракт с самарским клубом, находящимся сейчас на сборе в Турции, сообщает «Прессбол».

Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года и провел 8 матчей.

Сезон-2016 Александр закончил в борисовском БАТЭ.

В послужном списке Глеба значатся такие клубы, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», «Бирмингем» и «Вольфсбург».

«Крылья» занимают 12-е место в чемпионате России.

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