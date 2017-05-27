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Слуцк - Славия-Мозырь
Чемпионат Белоруссии - 27 мая 2017
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Слуцк – Славия-Мозырь на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 17:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Vitaliy Pavlov или Юрий Пунтус? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Слуцк – Славия-Мозырь? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Слуцк и Славия-Мозырь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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