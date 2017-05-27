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Нафтан (Новополоцк) - ФК Минск

Чемпионат Белоруссии - 27 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Нафтан (Новополоцк) – ФК Минск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Oleg Sidorenkov или Георгий Кондратьев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Нафтан (Новополоцк) – ФК Минск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Нафтан (Новополоцк) и ФК Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

