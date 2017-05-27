Торпедо (Жодино)
    -
    18:00
    27.05.17
    ФК Гомель
      Чемпионат Белоруссии • Тур 10
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      Онлайн
      Торпедо (Жодино) - ФК Гомель
      Чемпионат Белоруссии - 27 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Торпедо (Жодино) – ФК Гомель на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Игорь Криушенко или Владислав Геращенко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Торпедо (Жодино) – ФК Гомель? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Торпедо (Жодино) и ФК Гомель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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