Днепр (Могилёв)
    -
    19:00
    24.05.17
    Динамо (Брест)
      Чемпионат Белоруссии • Тур 10
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      Днепр (Могилёв) - Динамо (Брест)
      Чемпионат Белоруссии - 24 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Днепр (Могилёв) – Динамо (Брест) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 24 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Седнев или Владимир Журавель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Днепр (Могилёв) – Динамо (Брест)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Днепр (Могилёв) и Динамо (Брест), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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