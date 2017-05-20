Поделиться
Перед матчем
Онлайн
ФК Гомель - Нафтан (Новополоцк)
Чемпионат Белоруссии - 20 мая 2017
Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Гомель – Нафтан (Новополоцк) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Владислав Геращенко или Oleg Sidorenkov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Гомель – Нафтан (Новополоцк)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются ФК Гомель и Нафтан (Новополоцк), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет