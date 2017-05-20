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ФК Гомель - Нафтан (Новополоцк)

Чемпионат Белоруссии - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Гомель – Нафтан (Новополоцк) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владислав Геращенко или Oleg Sidorenkov? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Гомель – Нафтан (Новополоцк)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Гомель и Нафтан (Новополоцк), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

