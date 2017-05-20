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Динамо (Брест) - ФК Витебск

Чемпионат Белоруссии - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо (Брест) – ФК Витебск на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Журавель или Сергей Ясинский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Динамо (Брест) – ФК Витебск? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Динамо (Брест) и ФК Витебск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

