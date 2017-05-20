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ФК Минск - Днепр (Могилёв)

Чемпионат Белоруссии - 20 мая 2017

Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем ФК Минск – Днепр (Могилёв) на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:00 20 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Георгий Кондратьев или Александр Седнев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче ФК Минск – Днепр (Могилёв)? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются ФК Минск и Днепр (Могилёв), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

